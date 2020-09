Soir Première : sur Auvio

Une histoire avec des gens nus à la télé... et en plus dans un programme pour enfants

17H30 FAIT DU JOUR Formation fédérale : la coalition Vivaldi peut-elle capoter dans la dernière ligne droite ? Eclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H35 FAIT DU JOUR Coup d'envoi, ce lundi 21 septembre, de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Eclairage avec Carrie NOOTEN, correspondante à New York.



17H45 DISQUE BLONDIE - ATOMIC



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le Tour de France s'est achevé hier sur un résultat surprenant : celui qui devait terminer premier est finalement deuxième et vice-versa.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire avec des gens nus à la télé... et en plus dans un programme pour enfants.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Simon BOURGEOIS - Sortira-t-on du nucléaire en 2025 ? avec Laurent MINGUET, ingénieur physicien et entrepreneur et Jan VANDE PUTTE, expert Énergie de Greenpeace Belgique



18H48 DISQUE ARDEN - SANS SOLEIL



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Une nouvelle production de « La Bohème » de Puccini à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET