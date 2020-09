Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Que peuvent faire les parents si les enfants sont en quatorzaine ? On en parle avec François PERL, directeur général du service des indemnités de l'INAMI



17H35 FAIT DU JOUR Séance plénière de rentrée à la Chambre cet après-midi. Eclairage avec Philippe WALKOWIAK.



17H45 DISQUE JANE BIRKIN - DI DOO DAH



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire aux confins de la Chine, au Xinjiang, là où de faux cousins chinois s'imposent dans les familles Ouïghours.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Elisabeth DEBOURSE - Un occultiste autrichien, des vins mystiques et une épiphanie



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Les réseaux sociaux vont-ils tuer la politique ? Citoyens/politiques: divorce consommé ? avec Caroline SAGESSER, chargée de recherches au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Salma HAOUACH, responsable presse du MR.



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 18ème étape de Méribel à La Roche-sur-Foron (175 km)



18H48 DISQUE KATE BUSH - CLOUDBUSTING



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - La chanteuse suisse Sophie HUNGER



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

