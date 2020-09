Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les affaires étrangères belges viennent de classer en rouge les départements français du Nord et du Pas-de-Calais. On en parle avec Philippe GOFFIN, ministre des Affaires étrangères.



17H35 FAIT DU JOUR Dans une carte blanche, cent personnalités appellent la Vivaldi à mettre en place le service citoyen. On en parle avec François RONVEAUX, directeur général du Service Citoyen.



17H45 DISQUE MICHEL BERGER - CELUI QUI CHANTE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un manuel de mathématique qui est en train de faire couler beaucoup d'encre



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Des recherches menées pour connaître les meilleures positions pour un sommeil réparateur



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - 2021, année décisive pour l'UE ? avec Saskia BRICMONT, députée européenne Ecolo et Christophe HANSEN, député européen PPE



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 17ème étape de Grenoble à Méribel Col de la Loze (170 km)



18H48 DISQUE NAO ft. LIANNE LA HAVAS - WOMAN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Une galerie pour soutenir les jeunes artistes dans la bibliothèque Solvay au parc Léopold



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première