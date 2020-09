Soir Première : sur Auvio

Sophie Wilmès s'est adressée aux Belges via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux

17H30 FAIT DU JOUR Sophie Wilmès s'est adressée aux Belges via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.



17H35 FAIT DU JOUR Les médecins généralistes se sentent débordés. Réponse de Sophie QUOILIN, cheffe de service Épidémiologie des maladies infectieuses chez Sciensano.



17H45 DISQUE ALAIN BASHUNG - GABY OH GABY



17h50 LA CHRONIQUE SUPER TUESDAY avec MEHDI KHELFAT - En pleine pandémie, Donald Trump a tenu son premier meeting en intérieur depuis le mois de juin, dimanche soir à Henderson dans la banlieue de Las Vegas.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Des images intimes de vedettes flamandes ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Chaleur record, la Belgique va-t-elle manquer d'eau ? avec François MASSONNET, climatologue, chercheur à l'UCLouvain et Philippe LEJEUNE, professeur à Gembloux Agro-Bio Tech (université de Liège), dirige l'unité forestière.



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 16ème étape de la Tour-du-Pin à Villard-de-Lans (164 km)



18H48 DISQUE PRIMERO - SEREIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Prez » aux éditions Urban Comics



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET