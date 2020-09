Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR On fait le point sur l'épidémie du coronavirus en Belgique. Eclairage avec Aline GONCALVES. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.



17H45 DISQUE ISABELLE ADJANI - OHIO



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un moustique au nom étonnant : OX 5034



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le livre "Les tragiques" qui dresse le portrait de 40 champions disparus tragiquement en pleine force de l'âge



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Campus universitaires : foyers à risques ? Supérieur: 2 ans maximum pour réussir sa 1ère ? avec Chems MABROUK, présidente de la FEF (Fédération des étudiants francophones) et Pierre WOLPER, recteur de l'ULiège



18H48 DISQUE ALANIS MORISSETTE - THANK U



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - Tomber en amour, Christophe Veys à la Maison des Arts à Schaerbeek.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première