Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Augmentation des cas de coronavirus chez nous et en Europe. On fait le point épidémiologique avec Simon DELLICOUR, épidémiologiste, chercheur à l'ULB



17H45 DISQUE DARYL HALL/JOHN OATES - I CAN T GO FOR THAT



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Clémence DATH - Paris en zone rouge : pourquoi la RTBF est allée au procès Charlie Hebdo ?



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - De Sp.a à Vooruit, plus qu'un changement de nom ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Vivaldi: un gouvernement antidémocratique ? Gouvernement: une négociation en quarantaine ? avec Rachel CRIVELLARO, journaliste à la RTBF, Alain GERLACHE, journaliste, co-auteur du podcast Plan B et Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 13ème étape de Châtel-Guyon à Puy Mary (191,5 km)



18H48 DISQUE JEAN-LOUIS AUBERT - ENTENDS MOI



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Ghizlane KOUNDA - Le magazine Fenêtre sur Doc sur La Trois



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première