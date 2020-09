Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Charleroi : un parc d'attractions Legoland envisagé sur le site de Caterpillar. Eclairage avec Grégory FOBE



17H35 FAIT DU JOUR Deux tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans, selon le WWF. On en parle avec Thierry HANCE, responsable du Pôle de Recherche de Biodiversité à l'Earth and Life Institute de l'UCLouvain



17H45 DISQUE JACQUES DUTRONC - ON NOUS CACHE TOUT ON NOUS DIT RIEN



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un gigantesque trou, un cratère de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, apparu dans la toundra sibérienne



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - La découverte d'un trou noir d'une masse de 142 fois la masse du Soleil



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Port du masque à l'école : mission impossible ? avec Gauthier DESUTER, laryngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et Pierre SMEESTERS, chef du service pédiatrie à l'HUDERF



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 12ème étape entre Chauvigny et Sarran (218 km)



18H48 DISQUE MICHAEL JACKSON - REMEMBER THE TIME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Camille DE RIJCK - Le décès du chef d'orchestre belge Patrick Davin



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première