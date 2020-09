Soir Première : Appli coronalert: quelles garanties pour la vie privée ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le fait qu'Egbert Lachaert ait contracté le coronavirus va-t-il retarder la mise en place d'un nouveau gouvernement fédéral ? Eclairage avec Fabien VAN EECKHAUT.



17H35 FAIT DU JOUR Faut-il s'inquiéter de la possibilité d'avoir un vaccin ? On en parle avec Jean-Christophe GOFFARD, directeur du service de médecine interne et responsable des unités Covid-19 à l'hôpital Erasme



17H45 DISQUE SUAREZ - NI RANCOEUR NI COLERE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un robot qui a écrit un éditorial complet pour le quotidien britannique, le Guardian.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Le déclin du sperme



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Appli coronalert: quelles garanties pour la vie privée ? avec Elise DEGRAVE, professeure à l'UNamur et spécialiste du droit des nouvelles technologies et Axel LEGAY, professeur en cybersécurité à l'UCLouvain, concepteur de l'application de traçage



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 11ème étape entre Châtelaillon-Plage et Poitiers (167,5 km)



18H48 DISQUE CHURCH - UNDER THE MILKY WAY



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Le livre « Darrigade » de Christian Laborde (Ed. du Rocher)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première