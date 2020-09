Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Faut-il réduire la période de quarantaine de 14 jours ? On en parle avec Leïla BELKHIR, infectiologue aux cliniques universitaires de Saint-Luc



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Une histoire de bizutage qui secoue profondément la Flandre... Celle d'un baptême étudiant qui a dégénéré et viré au drame.



17h55 LA CHRONIQUE SUPER TUESDAY avec MEHDI KHELFAT - Campagne présidentielle américaine : est-ce une bonne idée de s'attaquer aux vétérans ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Simon BOURGEOIS - Covid: la semaine de 4 jours pour éviter les licenciements ? avec Delphine HOUBA, co-auteure du livre ¿Partageons le temps de travail¿ et Etienne DE CALLATAY, chef économiste d'Orcadia Asset Management



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 10ème étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré (168,5 km)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - La biennale d'Enghien «De terre et de ciel»



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

