Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le procès de l'explosion de la rue Léopold a repris ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Liège. Eclairage avec Anne PONCELET



17H35 FAIT DU JOUR Un gouvernement minoritaire en Flandre est-ce antidémocratique ? On en parle avec Jean FANIEL, directeur général du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP)



17H45 DISQUE EURYTHMICS - HERE COMES THE RAIN AGAIN



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire de mystérieuses graines... qui font trembler le monde entier.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Aujourd'hui c'est la journée mondiale du fair-play. Pourquoi le 7 septembre?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Fortis: 12 ans d'enquête pour rien ? Comment rendre la justice plus efficace ? avec Sabrina SCARNA, avocate fiscaliste au cabinet Tetra Law et Damien VANDERMEERSCH, avocat général à la cour de cassation, professeur de procédure pénale à l'UCLouvain.



18H48 DISQUE GRAND CORPS MALADE (FEAT CAMILLE LELLOUCHE) - MAIS JE T'AIME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'expo Made in Belgium. Industriels belges en Égypte (1830 - 1952) à Bois du Luc



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

