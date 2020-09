Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Formation fédérale : Egbert LACHAERT (Open Vld) et Conner ROUSSEAU (sp.a) préformateurs.



17h35 FAIT DU JOUR Un nouveau code à 4 niveaux d'alarme sera utilisé pour décider de mesures provinciales et communales. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19



17H45 DISQUE CHARLES - WASTED TIME



17h50 FAIT DU JOUR avec François BRABANT - Lancement du magazine « Eddy », le « petit frère » sportif de Wilfried



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ITALIE de Valérie DUPONT - Une histoire de Robinson Crusoé des temps modernes sur la petite île de Budelli en Sardaigne



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Un gouvernement Avanti pour le 17 septembre ? avec Martine DUBUISSON, cheffe adjointe du Service politique du Soir, Peter DE LOBEL, journaliste au Standaard et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 7ème étape aujourd'hui entre Millau et Lavaur (168 km)



18H48 DISQUE ZERO 7 - THIS WORLD FEAT MOZEZ



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'exposition sur « les masculinités » au Musée Mode & Dentelle



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première