Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Va-t-on assister dans les prochaines heures à la désignation d'un formateur pour avancer sur un gouvernement ? Eclairage avec Baptiste HUPIN.



17h35 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Vivaldi : Avanti la musica !



17H45 DISQUE ANGÈLE - LA LOI DE MURPHY



17H48 FAIT DU JOUR Toute l'Espagne passe en zone rouge. Eclairage avec Henry DE LAGUÉRIE.



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un journaliste français qui a infiltré la police



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Liban: KO ou nouveau départ ? avec Elena AOUN, professeure de Relations internationales à l'UCLouvain et FUCaM Mons et par Skype: John ACHKAR, co-fondateur du collectif Nation Station depuis Beyrouth



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 6ème étape aujourd'hui entre Le Teil et Mont Aigoual (191 km)



18H48 DISQUE PAOLO CONTE - VIA CON ME IT S WONDERFUL



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - L'album posthume de Jason MOLINA



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première