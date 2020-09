Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Que dit le rapport d'Yves COPPIETERS pour la commission spéciale sur la gestion du coronavirus ? Eclairage avec Johanne MONTAY.



17H35 FAIT DU JOUR Mort du petit Aylan : ce qui a changé en 5 ans. On en parle avec Sotieta NGO, directrice du Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés Etrangers).



17H45 DISQUE PUGGY - HOW I NEEDED YOU



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un jeune joueur de football qui est en train de devenir une icône de la lutte contre la pauvreté au Royaume-Uni.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les rapports entre science et fiction : des rapports qui peuvent aller dans les deux sens...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Qui est encore Charlie ? avec Nicolas VADOT, dessinateur de presse et en duplex: Charline VANHOENACKER, humoriste, journaliste et animatrice sur France Inter



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 5ème étape aujourd'hui entre Gap et Privas (183 km)



18H48 DISQUE L'IMPERATRICE- FOU



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD "L'Alcazar" de Simon Lamouret (Ed. Sarbacane)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

