Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Affaire Chovanec : Jan Jambon s'est défendu une bonne partie de la journée en commission conjointe de l'Intérieur et de la Justice. Eclairage avec Baptiste HUPIN.



17H35 FAIT DU JOUR Bilan de cette journée de rentrée scolaire. On en parle avec Julien NICAISE, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).



17H45 DISQUE JAIN - MAKEBA



17h50 LA CHRONIQUE SUPER TUESDAY avec MEHDI KHELFAT - Les présidents américains et leur politique étrangère



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Elisabeth DEBOURSE - Pourquoi des assiettes deviennent-elles des signatures ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - La fin de l'ère de la voiture à Bruxelles ? avec Elke VAN DEN BRANDT, ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen) et David LEISTERH, président du MR bruxellois.



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 4ème étape aujourd'hui entre Sisteron et Orcières-Merlette (160,5 km)



18H48 DISQUE LENNY KRAVITZ- ALWAYS ON THE RUN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - « Les roses fauves » de Carole Martinez paru lors de cette rentrée chez Gallimard.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première