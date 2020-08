Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR L'école est de nouveau obligatoire... Quels changements pour les élèves par rapport à une rentrée normale ? Eclairage avec Thibault BALTHAZAR.



17H35 FAIT DU JOUR A partir de ce 1er septembre, un référentiel commun pour toutes les maternelles. On en parle avec Marc ROMAINVILLE, professeur à l'UNamur.



17H45 DISQUE HOOVERPHONIC - BADABOUM



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Le sauvetage du Louise Michel, en Méditerranée...Le bateau a secouru plus de 200 naufragés, avant de se retrouver en détresse.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Sport et politique...Le difficile mariage entre les deux.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - 1er septembre : une rentrée scolaire quasi normale ? avec Sylvia MENVIELLE, directrice de l'école primaire Maria Assumpta à Laeken et Marc HAINAUT, pédiatre infectiologue au CHU Saint-Pierre



18h45 Chronique TOUR DE FRANCE - 3ème étape aujourd'hui entre Nice et Sisteron (198 km)



18H48 DISQUE ALICE ON THE ROOF - EASY COME EASY GO



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Un concert ce soir de Blanche au musée Magritte qui s'inspire des toiles



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première