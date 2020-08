Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Est-on cette fois vraiment parti pour la négociation d'une coalition Vivaldi ? On en parle avec Jean-Marc NOLLET, co-président d'Ecolo



17h40 FAIT DU JOUR Départ du 107ème Tour de France ce samedi à Nice. Eclairage avec Samuel GRULOIS.



17H45 DISQUE BENJAMIN BIOLAY - COMMENT EST TA PEINE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR au JAPON de Bernard DELATTRE - Partout dans le monde, l'été est synonyme de vacances...mais pas au Japon, cette année.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - La Belgique fêtera-t-elle un jour ses 200 ans ? avec Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première



18H45 DISQUE ROLLING STONES - MISS YOU



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - La BD « Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge » (Ed. Dargaud)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première