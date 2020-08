Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Un protocole de gestion des cas covid pour les écoles a été présenté ce midi par les ministres de l'Enfance et de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On en parle avec Joseph THONON, président de la CGSP-Enseignement



17H35 FAIT DU JOUR Tracing du coronavirus: quand les patients positifs ne répondent pas, le dernier essai des agents de terrain. Eclairage avec Aline WAVREILLE.



17H45 DISQUE STEVIE WONDER - FOR ONCE IN MY LIFE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire bien belge il n'y a pas d'autre mot : on a remis la main sur la Constitution belge.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Une guerre entre youtubeurs flamands qui a fait la une cette semaine en Flandre



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Faut-il revoir de fond en comble la gestion du coronavirus en Belgique ? avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB et par SKYPE Pierre-François LATERRE, chef de service de soins intensifs aux Cliniques Universitaires St Luc (UCLouvain)



18H45 DISQUE MILLOW - WHATEVER IT TAKES



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Camille DE RIJCK - Le nouvel opéra pandémique ¿Is this the end¿ à la Monnaie



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première