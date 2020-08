Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Affaire Chovanec : les révélations de Pieter de Crem au Parlement avec Marc SIRLEREAU.



17H35 FAIT DU JOUR Messi veut rejoindre son mentor Pep Guardiola à Manchester City. On en parle avec Henry DE LAGUERIE, correspondant en Espagne.



17H45 DISQUE MEYY - LIKE FIRE



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un pilote de chasse de l'armée américaine qui s'est fait battre, au combat, par une intelligence artificielle...



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Emmanuel JEHIN - L'astéroïde 2020 QG frôle la Terre !



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Faut-il un congé de paternité de 15 semaines ? avec Clarisse RAMAKERS, directrice du service d'études de l'Union des Classes Moyennes et Christophe COCU, directeur général de la Ligue des Familles



18H45 DISQUE ARCADE FIRE - REFLEKTOR



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Vent mauvais » de Cati BAUR : retour à la campagne et d'éoliennes avec le phénomène NIMBY



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

