Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Les incidents violents se sont multipliés ces derniers jours dans deux districts de la Ville d'Anvers. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS. On en parle avec Dave SINARDET, politologue à la VUB.



17H35 FAIT DU JOUR Coronavirus : un premier cas de recontamination a été signalé en Belgique. Eclairage avec Odile LEHERTE.



17H45 DISQUE RHYE - THE FALL



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - « Nous faisons partie du même club » : un jeune ado qui bégaie témoigne de sa rencontre avec Joe Biden



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire du vaccin contre la polio et de Jonas Salk qui l'a découvert



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Coronavirus : une politique de testing à la hauteur ? avec Karine MOYKENS, responsable de la task force interfédérale « testing-tracing »



18H45 DISQUE BIGFLO ET OLI / BON ENTENDEUR / EDOUARD BAER - LIBRE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Effacer l'historique » de Gustave Kervern et Benoît Delépine



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

