Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Etats-Unis : la convention républicaine, également quasi-intégralement virtuelle, s'ouvre ce lundi. On en parle avec Mehdi KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H35 LE CHIFFRE DU JOUR 4.897 : c'est le nombre de cas de coronavirus enregistré en France ces dernières 24 heures. On en parle avec Simon DELLICOUR, épidémiologiste, chercheur à l'ULB



17H45 DISQUE SAULE/CHARLIE WINSTON - DUSTY MEN



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'image de l'été, dans la catégorie "froid dans le dos": la chute de Remco Evenepoel lors du Tour de Lombardie.



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un accessoire indispensable au transport international : les palettes, un véritable casse-tête mêlant Brexit, douanes, normes européennes et Covid...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Violences policières : la loi du silence ? avec Eddy QUAINO, permanent à la CGSP-Police et Pierre-Arnaud PERROUTY, directeur de la Ligue des droits humains.



18H45 DISQUE KRAAK & SMAAK - DONT WANT THIS TO BE OVER (FEAT SATCHMODE)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première