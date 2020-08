Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H14 FAIT DU JOUR Le secteur culturel, grand oublié des autorités ? On en parle avec Hans WAEGE, intendant de l'Orchestre National de Belgique.



18H22 DISQUE JACQUES HIGELIN - TOMBE DU CIEL



18H24 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Des mesures sanitaires de plus en plus lourdes à supporter pour beaucoup... Pourquoi ce manque de motivation ? Comment susciter l'adhésion en temps de crise? Avec Vincent YZERBYT, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain, spécialiste des émotions collectives et Olivier LUMINET, professeur de psychologie de la santé à l'UCLouvain



18H44 DISQUE SUAREZ - BIENVENUE



18H46 FAIT DU JOUR Les écoles du Kenya sont fermées jusqu'en janvier 2021 au moins en raison de la crise sanitaire. Eclairage avec Aurélie DIDIER.



18H48 DISQUE KC AND THE SUNSHINE BAND - SHAKE YOUR BOOTY



18H50 SEQUENCE CULTURE avec Hugues DAYEZ - Le livre « Ça tourne mal » sur les mésaventures de films avortés, dont des projets ambitieux avec de Funès...



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

