Soir Première : sur Auvio

18H14 FAIT DU JOUR Quelles nouvelles mesures annoncées par le Conseil national de sécurité ? Eclairage avec Rudy HERMANS.



18H22 DISQUE FRANCOISE HARDY - TAMALOU



18H24 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Tous les élèves ne seront encore une fois pas égaux devant les frais scolaires à débourser à la rentrée... Un contrôle des pratiques de certains établissements est-il souhaitable? Ce contrôle est-il possible, et si oui comment? Avec Caroline DÉSIR, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles (PS) et Maxime MICHIELS, chargé d'études à la Ligue des familles.



18H44 DISQUE GABRIELLE VERLEYEN - LE RENARD PASSE (FEAT LEO PAZ)



18H46 FAIT DU JOUR Le moratoire sur les expulsions en région bruxelloise ne sera pas prolongé. Eclairage avec Aline WAVREILLE.



18H48 DISQUE JACKSON FIVE - BLAME IT ON THE BOOGIE



18H50 CARTE POSTALE de Danièle KRIEGEL - Une semaine après l'annonce de l'accord de normalisation entre Israël et les Emirats Arabes Unies, l'enthousiasme en Israël ne retombe pas.



