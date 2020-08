Soir Première : sur Auvio

18H14 FAIT DU JOUR Après le cas anversois, la région bruxelloise en première ligne face à l'épidémie. On en parle avec Viviane SCHOLLIERS, Haut fonctionnaire de l'Administration bruxelloise



18H24 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Crise avec l'Allemagne, critiques au sien de l'OTAN... Pourquoi Donald Trump en veut-il à l'Europe occidentale ? avec Yannick QUÉAU, directeur de la recherche pour le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP)



18H46 CARTE POSTALE de Suède avec Frédéric FAUX - Visite de la première exposition mondiale consacrée à l'ASMR à Stockholm



18H50 SÉRIE Le meilleur des mondes de Marie VANCUTSEM - «?Un bonheur insoutenable?» d'Ira Levin, paru en 1970

Casting et équipe Animateur Wahoub FAYOUMI Émission Soir Première