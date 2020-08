Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H14 FAIT DU JOUR Alors qu'au niveau national la contamination ralentit, à Bruxelles les chiffres flambent. On en parle avec Yves COPPIETERS, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB.



18H20 FAIT DU JOUR Quels sont les effets du confinement sur notre société ? On en parle avec Benjamin BIARD, chargé de recherche au CRISP.



18H22 DISQUE TAXI GIRL - CHERCHEZ LE GARCON



18H24 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Débrief de la semaine - Les deux préformateurs ont rendez-vous chez le Roi demain : stop ou encore ? avec Francis VAN DE WOESTYNE, éditorialiste à La Libre et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF.



18H42 DISQUE SUAREZ - BIENVENUE



18H46 CARTE POSTALE de Mathieu VAN WINCKEL - Découverte d'une citadelle industrielle, l'usine de Thy-Marcinelle à Charleroi



18H48 DISQUE THE SUPREMES - WHERE DID OUR LOVE GO



18H50 SÉRIE Futur Simple d'Hélène MAQUET et Jonathan REMY - A quoi ressemblerait un monde où Facebook serait une banque totale ?



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

