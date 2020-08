Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H14 FAIT DU JOUR Groen et Ecolo ont recalé la note de base en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. On en parle avec Caroline SÄGESSER, chargée de recherche au Crisp, le centre de recherche et d'information socio-politique.



18H18 DISQUE ARETHA FRANKLIN - RESPECT



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Entre déflagrations et crise économique : la double peine pour le Liban ? avec Jonathan PIRON, historien et politologue, chercheur pour Etopia et spécialiste des transformations sociales au Moyen-Orient et Simon NAJM, président de l'amitié libano-européenne.



18H40 DISQUE MALIK DJOUDI - AUTREMENT



18H46 CARTE POSTALE d'Anaïs STAS - Un couple de septuagénaires accueille des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle dans leur maison à Anhée, en bord de Meuse



18H48 DISQUE ALAIN CHAMFORT - CLARA VEUT LA LUNE



18H50 SÉRIE Futur Simple d'Hélène MAQUET et Jonathan REMY - Blue Origin ou comment Amazon pourrait coloniser l'espace



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Animateur Rachel CRIVELLARO Émission Soir Première