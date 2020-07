Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H14 FAIT DU JOUR A la veille du CNS, les maisons de repos demandent davantage de tests. On en parle avec Philippe NOËL, président du CPAS de Namur



18H18 DISQUE VERVE - BITTER SWEET SYMPHONY



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Que retenir du plan de relance européen post-Covid ? Se dirige-t-on vers une intégration politique ? avec Marianne DONY, professeure de droit européen à l'Institut d'études européennes de l'ULB



18H40 DISQUE NOE PRESZOW - A NOUS



18H46 CARTE POSTALE de Florence DUSSART - La plus grande tyrolienne de Belgique à l'Ecopark de la Carrière de l'Orient



18H48 DISQUE DAVE BRUBECK - TAKE FIVE



18H50 SÉRIE Futur Simple d'Hélène MAQUET et Jonathan REMY - Les médecins vont-ils disparaître ?



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

