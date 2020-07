Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H14 FAIT DU JOUR Coronavirus : hausse des contaminations depuis plusieurs jours. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 (par téléphone)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Comment réinventer les maisons de repos ? avec Jean-Marc ROMBEAUX, conseiller pour les Fédérations des CPAS de l'UVCW et de Brulocalis, Vincent FREDERICQ, secrétaire général de la fédération des maisons de repos, Femarbel et Gaëlle GALLEZ, coordinatrice de Senoah ASBL



18H40 DISQUE CHARLES - WASTED TIME



18H46 CARTE POSTALE de Stéphanie VANDRECK - Direction le village de Longueville à la découverte d'un petit musée insolite



18H48 DISQUE HONEY DRIPPERS - IMPEACH THE PRESIDENT



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Nelson Mandela : « Le temps est venu de panser nos blessures »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

