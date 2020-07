Soir Première : Donald Trump est-il en train de vaciller dans la course à la Maison Blanche ? sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H14 FAIT DU JOUR Dépénalisation de l'avortement : le débat et le vote sont reportés à la rentrée. Eclairage avec Marc SIRLEREAU, en direct de la Chambre.



18H18 DISQUE OASIS - WONDERWALL



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Donald Trump est-il en train de vaciller dans la course à la Maison Blanche ? avec Régis DANDOY, politologue à l'ULB et Nicolas BAYGERT, professeur de communication politique à l'ULB et l'IHECS.



18H40 DISQUE ARDEN - BANDIT MACHO



18H46 CARTE POSTALE d'Aline WAVREILLE - Dans les marolles se trouve un petit musée qui sort des circuits touristiques habituels.



18H48 DISQUE BOB & EARL - HARLEM SHUFFLE



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Emmanuel Macron : « Je prends ma part de responsabilités »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première