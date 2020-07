Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H14 FAIT DU JOUR Le FMI invite les Libanais à s'entendre sur le plan de sauvetage. Eclairage avec Daniel FONTAINE.



18H18 DISQUE ALICE ON THE ROOF - T'ES BEAU COMME T'ES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Attentat de Nice : 4 ans après, quelle résilience pour les victimes ? avec Isabelle SERET, sociologue clinicienne



18H40 DISQUE KRAAK & SMAAK - DONT WANT THIS TO BE OVER (FEAT SATCHMODE)



18H46 CARTE POSTALE de Sébastien FARCIS - New Delhi : création de la première banque de plasma de patients guéris du coronavirus pour permettre aux nouveaux malades de se rétablir plus rapidement



18H48 DISQUE JULIEN CLERC - PARTIR



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Barack Obama : « Yes, we can ! »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première