Soir Première : sur Auvio

18H14 FAIT DU JOUR Coronavirus : les tests sérologiques rapides vendus en pharmacie en France. Et chez nous ? On en parle avec Yves COPPIETERS, épidémiologiste, professeur de santé publique à l'ULB



18H18 DISQUE POLICE - SPIRITS IN THE MATERIAL WORLD



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Comment repenser le secteur culturel ? avec Céline ROMAINVILLE, professeur de droit public à l'UCLouvain, spécialiste des droits culturels, co-présidente du groupe de réflexion sur le redéploiement de la culture et Virginie CORDIER, directrice du centre culturel la Vénerie de Watermael Boitsfort



18H40 DISQUE VANESSA PARADIS - DES QUE J'TE VOIS



18H46 CARTE POSTALE d'Anaïs STAS - Le succès du glamping à Martelange



18H48 DISQUE SHARKO - UPPERCUT



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Christiane TAUBIRA : « Nous proclamons par ce texte l'égalité, l'égalité de tous les couples, l'égalité de toutes les familles »



