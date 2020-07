Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Pascal CLAUDE



18H14 FAIT DU JOUR Tunisie : 2 ans après des élections historiques, les maires démissionnent en cascade. Eclairage avec Maurine MERCIER.



18H18 DISQUE LYN COLLINS - THINK (ABOUT IT)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Débrief de la semaine : Quel regard porter sur la gestion de la crise ? La coalition Arizona a t-elle encore des chances d'aboutir ? avec Catherine ERNENS, journaliste au Moustique et Himad MESSOUDI, journaliste à la RTBF.



18H40 DISQUE MILLOW - WHATEVER IT TAKES



18H46 CARTE POSTALE de Jérôme DURANT - Bientôt une base nautique au bord des étangs de Neerpede à Anderlecht



18H48 DISQUE ERIC CLAPTON - CHANGE THE WORLD



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - JFK : « Ich bin ein Berliner!¿



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première