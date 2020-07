Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Pascal CLAUDE



18H14 FAIT DU JOUR Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère militaire, l'ère des drones armés? Eclairage avec Daniel FONTAINE.



18H18 DISQUE MC SOLAAR - BOUGE DE LA



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus et climat : même combat ? avec François MASSONNET, climatologue, chercheur à l'UCLouvain et Simon DELLICOUR, épidémiologiste, chercheur à l'ULB.



18H40 DISQUE JULIEN DORE - LA FIEVRE



18H46 CARTE POSTALE de Fiona COLLIENNE - Québec : les motels ont à nouveau la cote, surtout en cet été de pandémie



18H48 DISQUE NINA SIMONE - MY BABY JUST CARES FOR ME



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Albert Camus : « Le rôle de notre génération est d'empêcher que le monde se défasse »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

