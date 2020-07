Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Pascal CLAUDE



18H14 FAIT DU JOUR Accord sur une enveloppe de 600 millions d'euros pour le secteur des soins. On en parle avec Yves HELLENDORFF, Secrétaire national CNE Non Marchand.



18H18 DISQUE CHRIS REA - ON THE BEACH



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - L'organisation d'un master en médecine permettra-t-elle d'améliorer la situation sanitaire dans le Hainaut ? avec le Professeur Philippe DUBOIS, recteur de l'UMons et Christian MASSOT, médecin à l'Observatoire de la santé du Hainaut.



18H40 DISQUE OZARK HENRY - WE WILL MEET AGAIN



18H46 CARTE POSTALE de Danièle KRIEGEL - L'épidémie de Covid-19 est de retour en Israël



18H48 DISQUE ALAIN CHAMFORT - CLARA VEUT LA LUNE



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Robert Badinter : « La peine de mort est moralement inacceptable »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première