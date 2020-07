Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Pascal CLAUDE



18H14 FAIT DU JOUR Le compositeur italien Ennio Morricone est mort à l'âge de 91 ans. Eric LOZE lui rend hommage en archives.



18H18 DISQUE WENDY & LISA - WATERFALL



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Confinement, déconfinement, reconfinement : et notre santé mentale dans tout ça ? avec Vincent LORANT, responsable de l'Institut de recherche santé et société à l'UCLouvain.



18H40 DISQUE ALAIN SOUCHON - ICI ET LA



18H46 CARTE POSTALE de Juliette PITISCI - Les maisons du tourisme s'activent pour convaincre les Belges qui ne partiront pas à l'étranger de choisir de voyager à domicile.



18H48 DISQUE MAYER HAWTHORNE - A LONG TIME



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Martin Luther King : « I Have a Dream »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première