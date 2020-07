Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX (12 minutes)



18H14 FAIT DU JOUR Retour sur les derniers jours de l'actu politique. Eclairage avec Marc SIRLEREAU.



18H18 DISQUE TELEPHONE - LA BOMBE HUMAINE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le point sur l'épidémie du coronavirus ici et dans le monde en ce début d'été avec Yves COPPIETERS, épidémiologiste, professeur de santé publique à l'ULB



18H40 DISQUE SAULE - DANS NOS MAISONS



18H46 CARTE POSTALE de Christine BOROWIAK - Le musée du tram de Thuin



18H48 DISQUE RAG N BONE MAN - AS YOU ARE



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Albert II : « Je constate que mon âge et ma santé ne me permettent plus d'exercer ma fonction comme je le voudrais »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première