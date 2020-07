Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H14 FAIT DU JOUR Quel effet la crise du corona a-t-elle sur la consommation et le marché de la drogue en Belgique ? On en parle avec Jérôme ANTOINE, scientifique chez Sciensano



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Report du vote concernant l'élargissement de la loi sur l'IVG : marchandage politique sur les droits des femmes ? avec Caroline WATILLON, chargée de mission IVG à la Fédération laïque des centres de planning familial.



18H46 CARTE POSTALE de Valérie DUPONT - Plongeons dans la mer Méditerranée au large des côtes siciliennes à la découverte de la posidonie océanique



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Adolphe Hitler : ¿Heil, Hitler!¿



