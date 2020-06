Soir Première : Les regrets du Roi Philippe : un 60ème anniversaire de l'indépendance du Congo historique ? sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H14 FAIT DU JOUR Entretien de MEHDI KHELFAT avec Pie TSHIBANDA, psychologue, écrivain congolais.



18H18 DISQUE EDDY MITCHELL - COULEUR MENTHE A L'EAU



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Les regrets du Roi Philippe : un 60ème anniversaire de l'indépendance du Congo historique ? avec Patricia Van Schuylenbergh, docteur en Histoire et chef du service Histoire et Politique au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren) et Mireille-Tsheusi Robert, présidente de l'asbl Bamko-Cran



18H40 DISQUE NICOLAS MICHAUX - NOS RETROUVAILLES



18H46 CARTE POSTALE de David BERTRAND - Le concept de « micro-aventure »



18H48 DISQUE JACKSON FIVE - ABC



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Patrice Lumumba : « Congolais, Congolaises ! »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première