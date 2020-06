Soir Première : La crise du coronavirus va-t-elle redéfinir notre façon de consommer le voyage ? sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX (12 minutes)



18H14 FAIT DU JOUR L'ancien premier ministre François Fillon est condamné à 5 ans de prison dont 2 ans fermes, ainsi qu'à une lourde amende et 10 ans d'inégibilité.



18H18 DISQUE RENAUD - MORGANE DE TOI



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La crise du coronavirus va-t-elle redéfinir notre façon de consommer le voyage ? avec Jean-Michel DECROLY, professeur à l'ULB en géographie, tourisme et démographie et Sébastien HAMENDE, vice-président l'union professionnelle des agences de voyages



18H40 DISQUE RUMER - DEEP SUMMER IN THE DEEP SOUTH



18H46 CARTE POSTALE avec Bernard DELATTRE - Depuis le printemps, le monde du travail japonais vit une petite révolution...



18H48 DISQUE LOUIS ARMSTRONG - C EST SI BON



18H50 SÉRIE Les grands discours de l'histoire de Marie VAN CUTSEM et Jonathan REMY - Charles de Gaule : « Je vous ai compris ! »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première