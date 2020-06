Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur l'épidémie de coronavirus chez nous. On en parle avec Yves VAN LAETHEM, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19



17H38 FAIT DU JOUR Lufthansa : les actionnaires approuvent le plan de sauvetage de la compagnie qui se dirige vers une restructuration. On en parle avec Jean COLLARD, expert aérien chez Whitestone Investments.



17H45 DISQUE DINAH WASHINGTON - BLUE GARDENIA



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en INDE de Sébastien FARCIS - Le coronavirus est toujours en progression en Inde



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE THOMAS DUTRONC- ON NE SAIT PLUS S'ENNUYER



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Un gouvernement fédéral sans le PS ? Commission corona: le grand déballage ? avec Martine DUBUISSON, cheffe adjointe du Service politique du Soir, Peter DE LOBEL, journaliste au Standaard et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première



18H45 DISQUE TESSA DIXSON - TENDER ME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Camille DE RIJCK - Hommage au chef Belge Georges Octors



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

