Soir Première : Après le corona: le vélo roi ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La crise du Covid-19 a eu un impact sur la santé mentale et sociale des Belges. On en parle avec Rana CHARAFEDDINE, chercheuse chez Sciensano.



17H45 DISQUE PRINCE - I WANNA BE YOUR LOVER



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec François RYCKMANS - Les podcasts « Mémoires noires d'une indépendance »



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Pierre-Yves MEUGENS - L'histoire d'une querelle de chapelle en Ardèche



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE MICHAEL KIWANUKA - HOME AGAIN



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Après le corona: le vélo roi ? avec Florine CUIGNET, chargée de politique bruxelloise au GRACQ et par Skype: David WEYTSMAN, député bruxellois MR



18H45 DISQUE CELESTE - STOP THIS FLAME



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'exposition sur Marcel Gromaire à la Piscine à Roubaix



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

