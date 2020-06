Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus en Belgique : le Bureau du Plan table sur un déficit public de 26 milliards d'euros à l'horizon 2025. On en parle avec Philippe DONNAY, commissaire au Plan.



17H45 DISQUE MARVIN GAYE/TAMMI TERRELL - AIN'T NO MOUTAINS HIGH ENOUGH



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La gaffeuse, l'infox et le gentleman



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - Il vaut parfois mieux discuter dans le noir pour éviter tout risque d'espionnage



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE ANGELE - FLOU



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Chine: un rebond de l'épidémie ? Une puissance chinoise qui inquiète... avec Eric FLORENCE, docteur en sciences politiques à l'ULiège, spécialiste de la Chine



18H45 DISQUE BENJAMIN BIOLAY - COMMENT EST TA PEINE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Retour sur la filmographie du cinéaste américain Joel Schumacher décédé hier



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première