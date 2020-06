Soir Première : Confinement: relâchement coupable ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR FNG, la maison-mère du marchand de chaussures Brantano est enferrée dans les difficultés financières. On en parle avec Pierre-Alexandre BILLIET, CEO du magazine spécialisé Gondola



17H38 FAIT DU JOUR De plus en plus d'Américains commencent à douter des capacités du président Trump. Eclairage avec MEHDI KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H45 DISQUE LOUIS ARMSTRONG - WHAT A WONDERFUL WORLD



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'histoire du lutteur Théagène de Thasos



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - Le meeting de campagne de Donald Trump dans la ville de Tulsa face un public clairsemé...Un coup des fans de K-Pop sur Tik Tok ?



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE (15 minutes)



18H18 DISQUE ZAZIE - RODEO



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Confinement: relâchement coupable ? Traçage: comment gagner la confiance ? avec Alain MARON, ministre bruxellois de la Santé (Ecolo)



18H45 DISQUE OZARK HENRY - WE WILL MEET AGAIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Ama - Le souffle des femmes » de Franck Manguin et Cecile Becq



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première