Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Qu'est-ce qu'il y avait sur la table (virtuelle) du sommet pour relancer l'économie de l'Union européenne ? Eclairage avec Olivier HANRION.



17H38 FAIT DU JOUR À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Handicap International sort un rapport « COVID-19 dans le contexte humanitaire :

pas d'excuses pour laisser des personnes de côté ». On en parle avec Blandine BOUNIOL, directrice adjointe du plaidoyer Handicap International



17H45 DISQUE GEORGE BENSON - GIVE ME THE NIGHT



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Facebook supprime des publicités de la campagne de Donald Trump, un revirement ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ISRAEL de Danièle KRIEGEL - Une première en Israël : l'entrée au gouvernement d'une femme d'origine africaine, Pnina Tamano-Shata



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE COEUR DE PIRATE - ENSEMBLE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Pourquoi la note Magnette-Rousseau a-t-elle coincé ? Qui pour mener les futures négociations fédérales ? Culture : pourquoi la Flandre bloque-t-elle ? avec Rachel CRIVELLARO, journaliste politique à la RTBF et François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried



18H45 DISQUE RHYE - BEAUTIFUL



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Les apéros contés et goûtés contés à la ferme du Rouge-Cloître à Auderghem



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première