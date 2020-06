Soir Première : Comment célébrer la musique en confinement ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR La VRT aurait coupé une séquence de son émission satirique "De ideale Wereld" suite à des critiques formulées par le Vlaams Belang. On en parle avec Peter DE LOBEL, journaliste politique au journal De Standaard



17H38 FAIT DU JOUR L'application smartphone de tracing testée en France. Eclairage avec Frédéric SAYS, correspondant de la RTBF à Paris



17H45 DISQUE GLORIA JONES - TAINTED LOVE



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Johanne MONTAY - Le phénomène des "revues prédatrices"



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Olivier NEDERLANDT - L'histoire d'une belle fraude dans le monde de la musique qui remonte à un an et demi et qui n'est peut-être pas tout à fait terminée



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H18 DISQUE FOUR TOPS - I CAN T HELP MYSELF



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Anne-Sophie BRUYNDONCKX & Catherine TONERO - Comment célébrer la musique en confinement ? Aide à la culture : l'espoir renait-il ? Culture : comment rebondir et se réinventer ? avec la soprano belge Céline SCHEEN



18H45 DISQUE OZARK HENRY - WE WILL MEET AGAIN



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Le livre ¿Jean Paul II l'ombre du saint¿ de Christine Pedotti (Ed. Albin Michel)



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première