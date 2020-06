Soir Première : Brésil: 44.000 morts liés au Covid-19. Qui s'oppose à Jaïr Bolsonaro ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le point sur les négociations politiques avec les suites de la note socialiste. Eclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H38 FAIT DU JOUR Faut-il prolonger le moratoire sur les faillites ? On en parle avec Pierre-Frédéric NYST, président de l'Union des Classes moyennes (UCM)



17H45 DISQUE GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE



17h50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Simon BOURGEOIS - La RTBF est-elle complice de vandalisme en filmant des déboulonnages de statue ?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire du quotidien d'une petite famille de paysans en Colombie qui a complètement changé avec la pandémie de Covid-19



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE STROMAE - FORMIDABLE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Anne-Sophie BRUYNDONCKX & Catherine TONERO - Brésil: 44.000 morts liés au Covid-19. Qui s'oppose à Jaïr Bolsonaro ? Covid-19: et le reste de l'Amérique latine ? avec Laurent DELCOURT, sociologue et historien, chargé d'étude au CETRI



18H45 DISQUE SELAH SUE - YOU



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le 45ème anniversaire des « Dents de la mer »



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

