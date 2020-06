Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Belgique : un travail de mémoire incomplet sur le Congo ? Eclairage avec Philippe WALKOWIAK et Eddy CAEKELBERGHS.



17H45 DISQUE BILL WITHERS - USE ME



17H50 LA CHRONIQUE INSIDE avec Simon BOURGEOIS - Comment nommer les personnes noires sur nos antennes?



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR au CANADA de Fiona COLLIENNE



18H00 LE JOURNAL Anne GODERNIAUX



18H18 DISQUE PASSENGER - LET HER GO



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Déboulonner les statues ou le racisme ? Racisme: corriger notre patrimoine culturel ? avec Safia KESSAS, journaliste et réalisatrice à la RTBF et Camille DE RIJCK, journaliste et producteur Musiq'3



18H45 DISQUE DA BREAK - MISS ROSA



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - Jean Dubuffet, le preneur d'empreintes, au Centre de la Gravure. Coup de chapeau à Catherine de Braekeleer. La directrice du centre part à la retraite



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première