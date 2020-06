Soir Première : La 5G ça sert à quoi ? 5G: notre santé en danger ? sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Aurait-on pu fabriquer les masques en Belgique ? On en parle avec Jo VAN LANDEGHEM, responsable de CREAMODA, la fédération Belge de la Mode et Confection.



17H40 FAIT DU JOUR La mort de George Floyd aurait-elle contribué à renforcer la lutte contre le racisme ? Eclairage avec Ghizlane KOUNDA.



17H45 DISQUE ALICE ON THE ROOF - LUCKY YOU



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les principales voies de recherches de traitements anti-Covid-19



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Pierre-Yves MEUGENS - La dernière bénéficiaire d'une pension de la guerre de Sécession est morte fin mai aux Etats-Unis, dernier lien entre l'Amérique moderne et la guerre de Sécession



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H18 DISQUE MICHAEL JACKSON - WANNA BE STARTIN SOMETHIN



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - La 5G ça sert à quoi ? 5G: notre santé en danger ? avec Guillaume BOUTIN, patron de Proximus



18H45 DISQUE L'IMPERATRICE - FOU



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - L'artiste marocaine Meryem Aboulouafa



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

