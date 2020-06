Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Budget belge et coronavirus : un déficit autour de 50 milliards d'euros. Eclairage avec Baptiste HUPIN. On en parle avec Frédéric DAERDEN, vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre du Budget.



17H40 FAIT DU JOUR Le bureau fédéral de la FGTB acte l'éviction du président Robert Vertenueil, Thierry Bodson reprend sa fonction. Eclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H45 DISQUE JAMES BROWN - IT'S A MAN S MAN S WORLD



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'affaire d'artiste légiste qui reconstitue des visages à partir des squelettes



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE CAMELIA JORDANA - MOI C'EST



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Que se passe-t-il à la FGTB? Changement de cap pour la FGTB? L'heure d'un nouveau pacte social? avec Thierry BODSON, président ad interim de la FGTB



18H45 DISQUE BLANCHE - EMPIRE



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Retour sur la carrière d'une figure importante du cinéma belge, la réalisatrice Marion Hansel, décédée hier



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

