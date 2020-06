Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Le mouvement de protestation, né de la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis, prend une ampleur mondiale. Eclairage avec MEHDI KHELFAT, responsable éditorial de la cellule internationale à la RTBF.



17H38 FAIT DU JOUR Emmanuel ANDRÉ démissionne de son poste de coordinateur du « tracing » et il viendra nous en parler.



17H45 DISQUE DIANA ROSS & THE SUPREMES - YOU KEEP ME HANGIN ON



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le genou en terre : son origine sportive et sa signification aujourd'hui



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR de Marie VAN CUTSEM - L'histoire d'un petit village du sud-est de la Hongrie, à la frontière roumaine, qui a failli disparaitre.



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE JAIN - OH MAN



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & Catherine TONERO - Émeutes à Ixelles: défaut de prévoyance ? Police: un racisme trop toléré ? avec Vincent GILLES, président national du SLFP Police.



18H45 DISQUE MICHAEL KIWANUKA - LIGHT



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Raven » (Ed. Dargaud) et « La promesse de la tortue » (Ed. Grand Angle) (enregistré)



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

