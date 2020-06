Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Ca grenouille à la FGTB à la suite de la sortie commune Vertenueil-Bouchez. Eclairage avec Marc SIRLEREAU.



17H40 FAIT DU JOUR « The Lancet » annonce le retrait de son étude sur l'hydroxychloroquine. On en parle avec Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers.



17H45 DISQUE JOSE FELICIANO - I CAN'T GET NO SATISFACTION



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La polémique en Flandre au sujet de la nomination de la porte-parole de l'Open Vld



17h55 L'HISTOIRE DU SOIR en ITALIE de Valérie DUPONT - Journée mondiale de l'environnement et le boom de l'usage du plastique jetable



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H18 DISQUE HOZIER - TAKE ME TO CHURCH



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) LE DEBRIEF DE LA SEMAINE - Coronavirus: la crise est derrière nous ? The Lancet: un emballement scientifique ? Vers un nouveau pacte social ? avec Anne-Sophie BAILLY, rédactrice en chef du Vif/L'Express et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première



18H45 DISQUE COLDPLAY - CHAMPION OF THE WORLD



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - Ah, quelle aventure, de Jacqueline Mesmaeker, Bozar Expo



19H00 LE JOURNAL LP-VIVA

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première